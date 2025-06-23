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Минус $10 000 за месяц: биткоин ушёл в крутое пике

1:13
Экономика

Курс биткойна вновь оказался ниже психологической отметки в 100 тысяч долларов — впервые с 8 мая. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

Биткоин
Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

Снижение началось днем: к 17:21 по московскому времени цена главной цифровой валюты упала до $99 975, потеряв 3,5% стоимости.

Уже через несколько минут, в 17:25, курс просел до $99 582, фиксируя падение на 3,8%. К 18:23 биткойн продолжал оставаться в отрицательной зоне, торгуясь на уровне $99 698 (-3,81%).

Напомним, в конце мая курс биткойна впервые в истории превысил $110 000, однако после достижения исторического максимума криптовалюта демонстрирует высокую волатильность.

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией, ожидая новых сигналов от ФРС США.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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