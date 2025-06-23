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Не спешите скупать золото: экономист дал важный совет для инвесторов

1:07
Экономика

Вложение в золото стоит рассматривать не как способ быстро заработать, а как инструмент сохранения капитала — об этом заявил научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Золото
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золото

По его словам, золото — это безрисковый актив, который исторически используется для защиты средств от инфляции и нестабильности на рынках. Однако ожидать высокой доходности от него не стоит.

Эксперт напомнил, что при продаже золота владельцу придется заплатить комиссию, а значит, выгода может оказаться меньше ожидаемой. Поэтому, если цель инвестора — приумножить капитал, а не просто сохранить его от обесценивания, стоит соблюдать баланс.

Остапкович советует не концентрировать все вложения в одном активе. Оптимальная доля золота в инвестиционном портфеле составляет около 30%, пишет "Прайм".

Остальные средства лучше распределить между ценными бумагами, банковскими депозитами и другими финансовыми инструментами, чтобы снизить риски и обеспечить стабильный рост.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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