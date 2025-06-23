Хитрый рыжий: удар США по Ирану сыграет на пользу доллару

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке может привести к укреплению доллара по отношению к другим мировым валютам. Об этом заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Фото: commons.wikimedia.org by Mediamodifier on Pixabay, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Сто долларов мем

По словам эксперта, в условиях растущей неопределенности инвесторы традиционно ищут безопасные гавани для своих средств, и именно доллар США остается главным направлением для таких капиталовложений.

Развитые финансовые рынки, к которым относятся США, воспринимаются как надежные в момент кризисов и глобальных потрясений.

Однако, на курс рубля ситуация в регионе, по мнению Абрамова, вряд ли окажет существенное влияние. Наоборот, при росте цен на нефть, вызванном конфликтом, рубль даже может получить краткосрочную поддержку, пишет "Лента.ру".

Тем не менее, эксперт подчеркивает, что российская валюта сегодня гораздо больше зависит от внутренних факторов — как экономических, так и политических.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



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