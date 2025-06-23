Назван курс рубля, при котором экономика России начнёт расти

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Резкие скачки курса рубля за последние годы нанесли серьезный удар по бизнесу — он оказался буквально дезориентирован, заявил экономист Денис Домащенко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Фото: freepik.com by ededchechine Рубли, монеты

По его словам, для стабильного экономического развития рубль должен колебаться в узком коридоре и не выходить за пределы 10-15% в течение года. Идеальным ориентиром эксперт считает курс около 80 рублей за доллар, особенно если точкой отсчета брать февраль 2022 года — момент, когда курс был на уровне 75.

Домащенко напомнил, что с тех пор инфляция в США и России существенно различается, а значит, реальный эффективный курс рубля должен быть выше февральского значения. Однако куда важнее не сам уровень, а предсказуемость: именно она позволяет бизнесу планировать инвестиции и расходы. В развитых экономиках курсы валют редко отклоняются больше чем на 3-5% в год — в России же за последние 3,5 года рубль прыгал от 50 до 120 за доллар.

В такой нестабильности компании не успевают адаптироваться, а система валютного хеджирования практически не развита. Это вынуждает бизнес просто следовать за решениями Центробанка, вместо того чтобы выстраивать долгосрочные стратегии.

По словам эксперта, стабильный курс — ключ к росту и снижению инфляции, а значит, к реальному оздоровлению экономики.

Уточнения

Официальный курс иностранных валют по отношению к российскому рублю (иногда, "официальный курс рубля") — курс российского рубля, устанавливаемый Центральным банком РФ по отношению к иностранным валютам на определенный период времени.



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