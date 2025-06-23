Цены на нефть взлетят: Иран перекрывает ключевой судоходный маршрут

Парламент Ирана проголосовал за закрытие жизненно важного судоходного Ормузского пролива.
Через Ормузский пролив проходит около 20% мирового потребления нефти.
Аналитики уже прогнозируют скачок цен на нефть на 3-5 долларов за баррель.
Хорхе Леон, руководитель отдела геополитического анализа Rystad и бывший сотрудник ОПЕК, подчеркнул, что в случае прямой иранской реакции или удара по региональной нефтяной инфраструктуре, цены на нефть резко возрастут.
Ранее JP Morgan предсказывал, что в случае длительного конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива, цена на нефть может взлететь до 130 долларов за баррель.
Иранские власти ранее заявляли о готовности перекрыть пролив в случае угрозы интересам Тегерана, пишет The Guardian.
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