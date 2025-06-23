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Цены на нефть взлетят: Иран перекрывает ключевой судоходный маршрут

0:52
Экономика

Парламент Ирана проголосовал за закрытие жизненно важного судоходного Ормузского пролива.

Двухкорпусный нефтяной танкер SPT Champion
Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License
Двухкорпусный нефтяной танкер SPT Champion

Через Ормузский пролив проходит около 20% мирового потребления нефти.

Аналитики уже прогнозируют скачок цен на нефть на 3-5 долларов за баррель.

Хорхе Леон, руководитель отдела геополитического анализа Rystad и бывший сотрудник ОПЕК, подчеркнул, что в случае прямой иранской реакции или удара по региональной нефтяной инфраструктуре, цены на нефть резко возрастут.

Ранее JP Morgan предсказывал, что в случае длительного конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива, цена на нефть может взлететь до 130 долларов за баррель.

Иранские власти ранее заявляли о готовности перекрыть пролив в случае угрозы интересам Тегерана, пишет The Guardian.

Уточнения

Ба́ррель (англ   lang="en">barrel — бочка) — мера объёма сыпучих веществ и жидкостей, равная «бочке». Используется для измерения объёма в экономических расчётах и в некоторых странах.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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