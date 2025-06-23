Аномальная жара в США: столбик термометра зашкаливает за 38°C — как это скажется на энергосистеме

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным метеорологов из Центра прогнозирования климата NOAA, в ближайшие 6-10 дней на большей части восточного побережья США ожидается аномально жаркая погода, превышающая средние температурные показатели для этого времени года.

Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жара в офисе

В таких крупных городах, как Вашингтон, Балтимор, Филадельфия и Нью-Йорк, столбик термометра может подняться выше 38°C на несколько дней.

В связи с критической ситуацией в энергосистеме 13 штатов было опубликовано экстренное предупреждение. Во второй половине 23 июня ожидается беспрецедентный скачок потребления электроэнергии, превышающий 160 гигаватт — рекордный показатель с июля 2011 года. Для увеличения объема поставок оператор энергосистемы в восточной части США также ввел режим "максимальной генерации", объявив чрезвычайную ситуацию, согласно Zero Hedge.

Уточнения

Генерация — существительное, образованное от глагола «генерировать». Например, генерация электромагнитных волн.



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