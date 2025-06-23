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Запасы редкоземельных металлов: как Япония умудрилась сократить зависимость от Китая

2:20
Экономика

Задолго до того, как Китай в начале апреля ввел экспортные ограничения на ряд редкоземельных элементов и магнитов, необходимых в автомобилестроении, робототехнике и оборонной промышленности, Япония стала своеобразным "индикатором" рисков, связанных с доминированием Пекина в сфере добычи этих полезных ископаемых.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Еще в 2010 году страна ощутила на себе последствия, когда Китай ввел эмбарго на экспорт редкоземельных металлов, нацеленное непосредственно на Токио после обострения территориального спора.

Хотя эмбарго длилось всего около двух месяцев, этого оказалось достаточно, чтобы четвертая по величине экономика мира пересмотрела свой подход к безопасности цепочек поставок.

Наряду с созданием запасов, переработкой и развитием альтернативных технологий, Япония активно инвестировала в проекты по добыче редкоземельных металлов за пределами Китая, в частности, в австралийскую компанию Lynas, крупнейшего в мире производителя этих металлов за пределами Китая.

В результате, согласно данным Argus Media, общая зависимость Японии от китайских редкоземельных металлов снизилась до менее чем 60%, по сравнению с более чем 90% на момент кризиса.

Джонатан Раунтри, генеральный директор Niron Magnetics, компании, производящей постоянные магниты без использования редкоземельных элементов, отметил, что его компания была основана в США десять лет назад, после первого в мире кризиса в сфере редкоземельных элементов, который "оказал особенно сильное влияние на Японию, хотя и в меньшей степени на остальной мир".

"Благодаря этому Япония гораздо лучше подготовлена к нынешней ситуации, чем большинство других стран", — сообщил Раунтри.

"Они накопили значительные запасы, инвестировали в Lynas и обеспечили поставки редкоземельных металлов из Западной Европы, используя ресурсы Lynas, австралийские рудники и перерабатывающий завод в Малайзии", — добавил он.

Сообщается, что в этом году Япония планирует еще больше снизить зависимость от импорта редкоземельных металлов из Китая, доведя ее до уровня ниже 50%, согласно СNBC.

Уточнения

Рудни́к (от слова руда) — горнопромышленное предприятие по добыче полезных ископаемых (преимущественно руды) подземным или открытым способом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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