Платформенная экономика взлетела: 6,3 трлн рублей в 2024 году

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно исследованию, проведенному Высшей школой экономики, вклад платформенной экономики в создание дополнительной стоимости товаров и услуг в 2024 году достиг 6,3 трлн рублей.

Фото: freepik by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка считает деньги

Об этом заявил председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов на сессии ПМЭФ-2025. Он уточнил, что речь идет об объеме продукции и сервисов, возникших благодаря деятельности цифровых платформ, включая товары, проданные через маркетплейсы, логистическую поддержку платформ, новые производственные мощности и другие факторы.

Шаронов также отметил тенденцию дальнейшего развития российской экономики в направлении платформенной модели. Общий объем операций, проведенных крупнейшими цифровыми платформами в 2024 году, составил 12 трлн рублей, что соответствует 10 миллиардам транзакций. По словам Шаронова, эта сумма эквивалентна примерно 20% от совокупного торгового оборота в стране, пишут "Ведомости".

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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