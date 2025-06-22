Без банковских карт не обойтись: Wildberries делает ставку на лояльность клиентов

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Маркетплейс Wildberries решил запустить физические банковские карты от "Вайлдберриз банка", следуя примеру своих конкурентов Ozon и "Яндекса".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банковская карта

На данный момент этот новый продукт доступен только для сотрудников и исполнителей платформы, как сообщила Татьяна Ким, основательница Wildberries, на ПМЭФе. Она отметила, что компания также разрабатывает программу лояльности с особыми скидками при оплате на платформе и другими преимуществами. В дальнейшем пользователи, которые улучшат свой уровень "WB кошелька", смогут получить пластиковую карту фирменного цвета, которой можно будет расплачиваться в магазинах.

Татьяна Ким также подчеркнула, что внедрение банковских карт — это важный шаг для укрепления связи между Wildberries и его клиентами, позволяющий не только расширить функционал платежных инструментов на платформе, но и предоставить дополнительные удобства и привилегии. Программа лояльности будет стимулировать пользователей совершать покупки на платформе, обеспечивая при этом доступ к эксклюзивным предложениям и скидкам. В дальнейшем Wildberries планирует Further развивать свои финансовые услуги, интегрируя их в экосистему, что может сделать покупки ещё более удобными и выгодными для клиентов, пишут "Ведомости".

Уточнения

Конкуренция в экономике — соперничество субъектов рыночных отношений за лучшие условия и результаты коммерческой деятельности.





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