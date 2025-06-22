Цены на нефть готовы взлететь? Прогнозы экспертов после событий в Иране

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мировой рынок нефти не отреагировал на удар США по Ирану всплеском котировок из-за того, что 22 июня многие торговые площадки были закрыты.

Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Установка

Однако анализируя ситуацию, эксперты ожидают, что цена нефти Brent может вырасти на 11–13%, достигнув уровня $80–86 за баррель, в то время как мировые фондовые индексы могут потерять около 2%. Главным риском остается перекрытие Ормузского пролива, что стало более вероятным после событий 22 июня.

Удар по ядерным объектам Ирана произошел в ночь с субботы на воскресенье, когда большинство мировых рынков было закрыто. Исключение составили ближневосточные рынки, такие как Израиль, Кувейт и Катар. Израильские инвесторы положительно отреагировали на вмешательство США в конфликт и, на открытии торгов 22 июня, индекс TA-35 вырос на 2%, однако к 17:00 его уровень снизился до 2877,8 пункта. Небольшой рост также показали фондовые индексы Кувейта и Катара, увеличившись на 0,6% и 0,2% соответственно, согласно "Ъ".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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