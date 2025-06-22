GoodPop: как мексиканское мороженое стало многомиллионным бизнесом

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Будучи студентом последнего курса, Дэниел Гетц часто допоздна занимался приготовлением и заморозкой фруктового льда, которое потом продавал возле Техасского университета в Остине (США).

Фото: commons.wikimedia.org by Tail furry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фруктовый лёд

Увлечение мексиканским мороженым, известным как "палетас", возникло у студента-рекламщика во время поездки в Мехико. В итоге в 2009 году Гетц начал разрабатывать идеи для бренда, выбрав в итоге название "GoodPop".

Сегодня продукция GoodPop, включающая органические фруктовые мороженые и батончики, доступна в более чем 10 000 торговых точках по всей Америке, включая крупные сети, такие как Costco, Walmart и Whole Foods Market. Согласно финансовой информации, в 2024 году валовой объем продаж GoodPop превысил 63 миллиона долларов. Примечательно, что компания не привлекала внешние инвестиции.

Гетц создал GoodPop практически без отраслевого опыта. Он признается, что был неопытен в вопросах цепочек поставок и потребительского рынка, потратив годы на налаживание поставок по всему Техасу, пишет CNBC.

Чтобы сэкономить и построить GoodPop, первые четыре года после окончания учебы он жил у друзей в Остине. В местной закусочной, где ему разрешали пользоваться кухней в нерабочее время, он вручную нарезал фрукты и замораживал по 80 порций мороженого в час.

"Я знал, что у нас есть вкусный продукт с низким содержанием сахара, сделанный из настоящих фруктов, аналогов которому на рынке не было", — говорит 38-летний Гетц.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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