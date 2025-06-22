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Клиенты готовы платить $8 за кубик льда? Этот бизнес процветает

1:00
Экономика

Компания Шинтаро Окамото нашла свою нишу в производстве кубиков льда для коктейлей.

кубики льда
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
кубики льда

Например, ледяные кубики с надписями "You Rock" ("Ты крутой/ая") или "Drink Up" ("Пей до дна") стоят 8 долларов каждый.

"Это всё равно что иметь собственное маленькое произведение искусства в своей стеклянной посуде", — говорит Окамото.

Индивидуальный лед стал популярен на брендированных мероприятиях, так как его легко фотографировать и он привлекает внимание гостей. Люсинда Констебл, директор по организации мероприятий, часто заказывает такие ледяные изделия с цветами и фруктами.

Окамото стал одним из первых, кто внедрил крафтовый лед в бары и на вечеринки в Нью-Йорке (США). Он заметил, что с растущим интересом к качеству коктейлей лед стал ключевым ингредиентом. Клиенты готовы платить до 4 долларов за индивидуальный кубик для своих мероприятий, согласно nypost.

Уточнения

Ни́ша - определённая, обычно ограниченная сфера какой-нибудь деятельности, возможность применения такой деятельности.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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