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Новая стратегия Индии: нефть из России стала приоритетом

Экономика

Индия в июне увеличила импорт нефти из России и США, опередив традиционных поставщиков с Ближнего Востока.

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Об этом сообщает агентство PTI ссылаясь на данные Kpler. Ожидается, что в этом месяце индийские нефтеперерабатывающие заводы будут импортировать 2–2,2 млн баррелей российской нефти в сутки, что является рекордным уровнем за два года и превышает объемы нефти, поступающей из Ирака, Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта (около 2 млн баррелей в сутки).

Импорт сырой нефти из России в мае составил 1,96 млн баррелей в сутки, в то время как импорт из США увеличился с 280 000 до 439 000 баррелей в сутки. Более 35% потребления сырой нефти в Индии в первой половине июня приходилось на поставки из России. Аналитики отмечают, что такие изменения в структуре импорта подтверждают стремление Индии к устойчивости.

В случае обострения конфликта или перебоев в Ормузском проливе, Индия может увеличить закупки российской нефти, что обеспечит как доступность, так и ценовые преимущества. Индия также может переориентироваться на другие страны-поставщики, такие как США, Нигерия и Бразилия, несмотря на более высокие транспортные расходы, и использовать стратегические резервы для восполнения дефицита.

Индия, являясь третьим по величине импортером нефти в мире, получает почти 40% своей нефти через Ормузский пролив, который сейчас под угрозой из-за напряженности с Ираном. Несмотря на угрозы Ирана закрыть пролив, Kpler считает полную блокаду маловероятной, учитывая зависимость Ирана от экспорта через этот маршрут.

Изменения в стратегии Индии стали частью более широкой тенденции, начавшейся с 2022 года, когда российская нефть стала доступна со скидкой из-за западных санкций. Доля российской нефти в индийском импорте выросла с менее чем 1% до более чем 40% за два года, что позволяет снизить риски, связанные с поставками через Ормузский пролив.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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