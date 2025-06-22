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Экспорт мочевины под угрозой: как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на рынок удобрений

1:59
Экономика

Аналитик Agri-Pulse Оливер Уорд сообщил, что возобновившийся конфликт на Ближнем Востоке остановил производство мочевины в Иране, что негативно сказалось на мировых рынках удобрений и увеличило неопределенность в отношении поставок из России и Китая.

Анализ почвы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анализ почвы

Напряженность между Ираном и Израилем возросла после того, как Израиль нанес ракетный удар по иранской ядерной программе. В результате этого конфликта Иран закрыл семь заводов по производству мочевины и аммиака из-за опасений, что они могут стать мишенью для Израиля.

Джош Линвилл из StoneX добавил, что атаки на газовую инфраструктуру Ирана также привели к остановке производства мочевины. По данным StoneX, в 2024 году Иран занимал третье место по объему экспорта мочевины, экспортируя около 4,5 миллиона тонн. Марк Милам, старший редактор по удобрениям в Independent Commodity Intelligence Services, отметил, что производственная мощность страны достигает 8,9 миллиона тонн в год, и она обслуживает рынки Турции, Бразилии и Аргентины.

Кроме Ирана, конфликты также затронули Египет, где Израиль сократил поставки природного газа, что вынудило страну прекратить производство удобрений.

Марджи Экелькамп из AgWeb подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке вызывает беспокойство не только из-за производств в Иране и Египте, но и из-за других производителей удобрений, чьи поставки проходят через Ормузский пролив.

Линвилл отметил, что необходимо внимательно следить за возможными последствиями конфликтов и забастовок в ключевых регионах производства удобрений. В настоящее время они не ожидают значительного влияния на производство в этих странах, но ситуация требует пристального внимания, согласно Zero Hedge.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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