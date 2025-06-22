Золото или акции? Что выбрать для роста капитала

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Георгий Остапкович, научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, заявил, что вложение в золото следует рассматривать скорее как способ сохранения сбережений, но не как способ получения значительного дохода.

Фото: https://www.freepik.com Бижутерия

Он подчеркнул, что золото является волатильным финансовым инструментом, цены на него могут как повышаться, так и незначительно снижаться, согласно РИА Новости.

Остапкович отметил, что золото не является депозитом с гарантированным доходом. Это актив, который можно считать безрисковым, но и заработать на нем сложно. При продаже золота также придется уплатить комиссию.

Эксперт рекомендует не вкладывать все средства в золото, а распределить инвестиции: 30% в золото, а остальные средства — в депозиты, ценные бумаги и другие активы. Решение о вложениях каждый должен принимать самостоятельно.

Уточнения

А́кция (нем Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.





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