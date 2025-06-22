Россия запускает автоштрафы для продавцов: как всё будет работать

2:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России готовится система автоматических штрафов для продавцов просроченных товаров. Она будет работать по тому же принципу, что и автофиксация нарушений ПДД — без участия человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Daylen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Супермаркет

Такую инициативу обсуждают в рамках расширения возможностей маркировки "Честный знак". Об этом на ПМЭФ-2025 рассказал Михаил Дубин, председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы.

Как будет работать система "автоштрафов"

"Разрабатывается ещё такой инструмент — "автоштраф”. По аналогии с камерами на дорогах. Если система зафиксировала, что товар нельзя продавать, а его всё же продают — юрлицо автоматически получит штраф", — пояснил он.

По его словам, каждая операция будет юридически значимой, а все действия фиксируются системой. То есть доказательства будут собираться в автоматическом режиме — без необходимости проведения проверок на месте.

Почему особенно следят за табаком

Особое внимание уделяется табачной продукции — именно здесь фиксируется наибольшее число нарушений. Причина проста: в цене табака доля акциза особенно высока, и продажа "серого" товара приносит ощутимую прибыль.

"Штраф должен быть соизмерим с той экономической выгодой, которую продавец получает, нарушая закон", — подчеркнул Дубин.

Что уже охватывает "Честный знак"

Система "Честный знак" работает в России с 2019 года. Её цель — борьба с незаконным оборотом товаров. На данный момент маркировке подлежат десятки категорий: от икры, молока и табака до косметики, лекарств и кормов для животных. В перечень входят:

бутилированная вода и напитки;

пиво, обувь и одежда;

шины, духи, антисептики;

БАДы, фотоаппараты, коляски и прочее.

Почему это важно

Механизм "автоштрафа" может стать следующим этапом в борьбе с недобросовестными продавцами. И если он будет реализован, то вскоре торговые точки рискуют начать получать уведомления о штрафах так же, как автомобилисты получают "письма счастья" за превышение скорости.

Уточнения

Маркировка (от нем. markieren, от фр. marquer, англ. mark — отмечать, ставить знак) — нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на объект с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик.



Система маркировки и прослеживания товаров в России — специальный вид информационных систем, предназначенных для контроля прохождения товаров от производителей и/или импортеров через торговые сети потребителям.



Ро́зничная торговля ро́зница, рете́йл или рите́йл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.



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