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Северный морской путь не растает: что это значит для будущего

2:46
Экономика

Сезонная свобода от льда на Северном морском пути длится всего 9-10 недель. Остальное время — сплошной ледяной покров. Хорошо ли это? С одной стороны — да: Арктика не уходит в катастрофу. С другой — судоходству приходится адаптироваться.

Артика
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Артика

"Мы уверены: лёд в Арктике сохранится. Это значит, нужно развивать технологии навигации, ледокольный флот, судостроение", — говорит Александр Макаров, директор ААНИИ.

Как наука помогает судоходству

Институт модернизирует прогностическую систему "Север", а вместе с Росатомом работает над улучшением климатического прогнозирования.
Разработана экологическая программа мониторинга Севморпути — она позволит отслеживать изменения и предотвращать экологические проблемы в реальном времени.

Мерзлота под контролем

На суше уже работают 78 из 140 пунктов наблюдения за многолетней мерзлотой. Особенно важно это для инфраструктуры — трубопроводов, ЛЭП, железных дорог.

"Для таких объектов важно понимать, как мерзлота меняется под их воздействием", — подчёркивает Макаров.

Компании вроде "Норильского никеля" уже внедрили собственные системы мониторинга. Увы, не все бизнес-структуры пока следуют их примеру.

Антарктида — проще, чем Арктика

В Антарктиде международное сотрудничество сохраняется: там работают рядом учёные из Китая, Индии, Бразилии и других стран. Арктика — куда сложнее.
Но интерес растёт: Китай, Индия, Арабские Эмираты и даже Индонезия уже запустили или планируют свои программы.

Почему Арктика волнует весь мир

Казалось бы, где Арктика и где — Индонезия? Но климат Арктики влияет на муссоны в Азии, а те — на урожаи.
Это делает проблему по-настоящему глобальной: лёд на севере меняет жизнь на юге.

Возрождение станции "Русская"

Станция "Русская" — одно из самых суровых мест на планете. Скорость ветра до 75 м/с. Сейчас она работает сезонно, но Россия планирует сделать её круглогодичной.

Кроме нас там пока никого. Китайцы лишь заявили о своих намерениях. Настало время укреплять своё присутствие в Антарктике.

Молодёжь в науке — стратегический ресурс

"Без молодого поколения мы не реализуем арктические проекты. А это — жизнь, интересная и необычная", — говорит Макаров.

Молодые учёные могут участвовать в проектах, рассчитанных на десятилетия: ледостойкие платформы, системы мониторинга и многое другое.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος - "медведица", ἀρκτικός — "находящийся под созвездием Большой Медведицы", "северный") — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Анта́рктика (вместе с Субантарктикой) — южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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