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Оптимизация переработки: Пакистан готовится к новым поставкам нефти из России

1:02
Экономика

Пакистан готов рассмотреть новые поставки нефти из России после завершения настройки своих нефтеперерабатывающих заводов под тяжелую нефть марки Urals.

Вагоны с нефтью
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вагоны с нефтью

Об этом заявил министр нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что после завершения реконфигурации НПЗ и определения оптимального рецепта переработки, страна обязательно рассмотрит возможность новых поставок российской нефти. По словам Малик, поставка российской нефти в 2023 году была "пилотным проектом", который помог пакистанским заводам ознакомиться с особенностями Urals и разработать методики для её переработки.

Министр добавил, что у пакистанских НПЗ возникли некоторые трудности, так как российская нефть тяжелее, чем та, к которой они привыкли. Поэтому продолжается работа по оптимизации переработки российской нефти.

Уточнения

Urals — российская марка экспортной нефтяной смеси. Получается смешиванием в системе трубопроводов «Транснефти» тяжёлой, высокосернистой нефти Урала и Поволжья (содержание серы в которых достигает 3,0 %, а плотность в градусах API не превышает 26—28) с лёгкой западносибирской нефтью Siberian Light (плотность 36,5 в градусах API, содержание серы 0,57 %).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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