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Двойная игра бизнеса: готовы ли иностранные компании инвестировать в Россию

1:47
Экономика

Участники Петербургского экономического форума, который завершился 21 июня, рассказали, при каких условиях иностранный бизнес должен вернуться в Россию.

Форум
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
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Андрей Костин, президент ВТБ, отметил, что бизнес не хотел покидать Россию, но сталкивался с политическим давлением. Он считает, что компании не вернутся, пока не изменится политика западных стран. Европейский бизнес, по его мнению, точно не вернется, а американский может вернуться только при изменении американской политики.

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты, добавил, что компании, остающиеся в России, но ограничивающие свою деятельность, ведут "двойную игру", что неприемлемо. Возвращение западного бизнеса должно происходить без ущерба для российских компаний и с обязательствами по ведению деятельности в стране, созданию рабочих мест и инвестициям в отечественную промышленность.

Роберт Эйджи, глава Американской торговой палаты в России, подчеркнул, что Россия должна ориентироваться на те компании, которые действительно хотят вернуться, поскольку стране нужны технологии и инвестиции.

Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы, отметил необходимость зеркальных мер к иностранным платформам, продолжающим получать прибыль в России, но не желающим инвестировать. Он подчеркнул, что возвращение иностранного бизнеса возможно лишь при институционализации его собственности в рамках российского законодательства и с обязательствами по раскрытию структуры владения. Обсуждение идет не о том, кого "душить", а о том, кто готов разделить имущественные обязательства с российскими акционерами, согласно РБК.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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