Рекордный май: Россия увеличила импорт грузинского вина в 3,4 раза

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае Россия значительно увеличила импорт грузинского вина, нарастив его объем в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin Вино

В результате, поставки в прошлом месяце составили 17,15 миллиона долларов, что является максимальным показателем с апреля 2024 года.

За первые пять месяцев текущего года общий объем поставок грузинского вина в Россию составил 57,6 миллиона долларов, в то время как за аналогичный период 2024 года он составлял 104,5 миллиона долларов.

В конце весны Грузия также экспортировала вино на сумму 28,9 миллиона долларов в другие страны. В числе крупных покупателей, помимо России, оказались Белоруссия (1,5 миллиона долларов) и Польша (1,2 миллиона долларов), как сообщает "Прайм" ссылаясь на данные грузинской статистической службы.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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