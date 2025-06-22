Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как одна компостная куча превращает дачу в змеиную гостиницу
Они не упускают шанса: Люся Чеботина раскрыла правду о женатых мужчинах на вечеринке
Секретная ловушка для комаров от блогеров: действительно ли старая футболка может спасти вас от укусов?
Эти 4 популярных упражнения тормозят рост мышц — вот чем их заменить
Неподвижность и отказ гулять: может сигнализировать о болезни
Двойной удар света: открытие, которое обрушит цены на пластмассы и лекарства
Успей за 3 минуты: тени, с которых начинается идеальный летний макияж
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Вылупились гусеницы — действуйте немедленно: капусту нужно спасать

Дети за столиками — игра без правил: ресторанный бизнес возмущается

1:31
Экономика

Работники сферы обслуживания рассказывают, что их часто раздражает, когда родители приводят в рестораны шумных детей.

шумные дети
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
шумные дети

Многие специалисты уверены, что ответственность за плохое поведение лежит именно на родителях.

"Утверждение "Клиент всегда прав" уже устарело", — подчеркивает Алана Файнеман, комик и официантка, которая публикует пародии на рестораны в соцсети.

По словам девушки, детям свойственно пачкать, но проблема возникает, когда родители перекладывают уборку на персонал.

"Одно дело, когда малыш роняет еду из детского стульчика, и совсем другое, когда дети рвут пакетики с сахаром и рассыпают их по полу или рисуют кетчупом на стенах, — поясняет Файнеман. — Обычно это говорит о том, что родители поощряют такое поведение, либо им не до ребенка".

"Если вы несете поднос с пятью мартини или тарелками с горячим, а перед вами выбегает ребенок, вы рискуете все это уронить на пол или на кого-то, — подчеркивает Файнеман. — Ресторан — это не игровая площадка", — добавляет она.

Как ни странно, родители часто забывают включить детей в бронирование. Это может привести к проблемам в часы пик, когда семье придется дольше ждать столика подходящего размера, пишет nypost.

"В ресторанном бизнесе все взаимосвязано, — говорит Файнеман. — Ошибка в расчетах с тремя гостями может повлиять на последующие 45 минут".

Уточнения

Час пик (калька с англ. peak hour) — временные промежутки, когда в городах происходит наиболее массовое передвижение людей, чаще всего от мест их проживания к местам работы и учёбы — утром (примерно с 7 до 9 часов) или в обратном направлении — вечером (примерно с 17 до 19 часов).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Наука и техника
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту Аудио 
Этот безобидный предмет в доме может стоить жизни вашему питомцу
Авто
Этот безобидный предмет в доме может стоить жизни вашему питомцу Аудио 
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз
Недвижимость
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Последние материалы
Двойной удар света: открытие, которое обрушит цены на пластмассы и лекарства
Успей за 3 минуты: тени, с которых начинается идеальный летний макияж
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Вылупились гусеницы — действуйте немедленно: капусту нужно спасать
Автомобиль с пробегом до 10 тысяч: главные ловушки, которые скрывают продавцы
Когда спорт — не в радость: как наш мозг мешает и помогает получать удовольствие от тренировок
Почему A400M — главный проект Airbus? Экспорт самолёта остаётся сложной задачей
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Где аренда квартир подешевела? Топ-3 города с падением цен на жильё
Парадокс глубин: учёные нашли на дне то, что изменит климатологию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.