Дети за столиками — игра без правил: ресторанный бизнес возмущается

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Работники сферы обслуживания рассказывают, что их часто раздражает, когда родители приводят в рестораны шумных детей.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info шумные дети

Многие специалисты уверены, что ответственность за плохое поведение лежит именно на родителях.

"Утверждение "Клиент всегда прав" уже устарело", — подчеркивает Алана Файнеман, комик и официантка, которая публикует пародии на рестораны в соцсети.

По словам девушки, детям свойственно пачкать, но проблема возникает, когда родители перекладывают уборку на персонал.

"Одно дело, когда малыш роняет еду из детского стульчика, и совсем другое, когда дети рвут пакетики с сахаром и рассыпают их по полу или рисуют кетчупом на стенах, — поясняет Файнеман. — Обычно это говорит о том, что родители поощряют такое поведение, либо им не до ребенка". "Если вы несете поднос с пятью мартини или тарелками с горячим, а перед вами выбегает ребенок, вы рискуете все это уронить на пол или на кого-то, — подчеркивает Файнеман. — Ресторан — это не игровая площадка", — добавляет она.

Как ни странно, родители часто забывают включить детей в бронирование. Это может привести к проблемам в часы пик, когда семье придется дольше ждать столика подходящего размера, пишет nypost.

"В ресторанном бизнесе все взаимосвязано, — говорит Файнеман. — Ошибка в расчетах с тремя гостями может повлиять на последующие 45 минут".

Уточнения

Час пик (калька с англ. peak hour) — временные промежутки, когда в городах происходит наиболее массовое передвижение людей, чаще всего от мест их проживания к местам работы и учёбы — утром (примерно с 7 до 9 часов) или в обратном направлении — вечером (примерно с 17 до 19 часов).





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