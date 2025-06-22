Почему A400M — главный проект Airbus? Экспорт самолёта остаётся сложной задачей

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

A400M, военно-транспортный самолет, теперь полностью эксплуатируется в вооруженных силах Франции, но у промышленности есть проблемы с экспортом.

Фото: ru.wikipedia.org by Ronnie Macdonald is licensed under Free More info Airbus A-400M

Эммануэль Макрон прибыл на авиасалон в Ле Бурже на этом самолете, напоминающем о его первом визите на выставку в 2017 году.

На текущий момент A400M достигает полной боеспособности и способен выполнять все свои задачи благодаря своим техническим характеристикам: размах крыла 42 метра, четыре мощных двигателя и возможность перевозить до 37 тонн груза. Генерал Доминик Тардиф отметил, что это самолет, о котором мечтали с 1990-х годов.

История A400M началась в 1980-х, когда несколько европейских стран объединились для создания многоцелевого самолета, и в 2003 году был размещен заказ на 174 самолета. Несмотря на сложности и рост бюджета программы, которая увеличилась до более чем 30 миллиардов евро к 2019 году, Airbus считает, что усилия того стоили.

Сейчас главная задача Airbus — экспорт. На данный момент A400M приобрели только Казахстан, Индонезия и Малайзия, всего восемь самолетов. Франция и Испания подписали намерения о дополнительных заказах, что позволит поддерживать производство до 2028 года.

A400M уже участвует в различных миссиях: от транспортировки до тактических операций, таких как сброс парашютистов и дозаправка вертолетов в воздухе, что является редкостью для Европы и мира, согласно bfmtv.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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