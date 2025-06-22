ЕС возмущён торговым диктатом США: переговоры близки к провалу

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз выражает обеспокоенность позицией Вашингтона в торговых переговорах, считая американские условия несбалансированными и во многом неприемлемыми.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейский союз

Как стало известно, европейские представители столкнулись с рядом требований, которые вызывают сомнения как с юридической, так и с экономической точки зрения. В частности, речь идёт о предложениях США, касающихся экспортных квот на рыбу, которые, по мнению Брюсселя, могут противоречить нормам Всемирной торговой организации.

Кроме того, вызывает недоумение отсутствие взаимности в вопросах пошлин, а также перечень требований по обеспечению экономической безопасности, которые в ЕС расценивают как чрезмерные и формальные.

По данным Bloomberg, даже в случае достижения соглашений между сторонами значительная часть американских торговых ограничений останется в силе. Это, в свою очередь, ставит под сомнение перспективу полноценного снятия барьеров и вызывает вопросы о честности подхода Вашингтона к переговорам.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



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