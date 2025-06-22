Пенсии по-новому: двухэтапная индексация изменит выплаты навсегда

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Государственной думы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT о планах реформирования системы индексации пенсий в России, которые вступят в силу с 2026 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

По его словам, привычный механизм единовременного повышения выплат сменит новая двухэтапная схема. Первая часть индексации будет проходить в феврале и опираться на фактический уровень инфляции за прошлый год — то есть расчёты будут строиться на уже подтверждённых данных, а не на прогнозах, что сделает процесс более точным с точки зрения учёта роста цен. Вторая часть повышения планируется в апреле и будет касаться страховой части пенсий.

Говырин объяснил, что увеличение страховой части будет напрямую зависеть от роста зарплат в экономике и объёма страховых взносов в Социальный фонд. Чем выше реальные зарплаты и взносы работодателей, тем больше средств пойдёт на перерасчёт пенсий. Таким образом, рост выплат станет более тесно связан с фактическими экономическими показателями, а не будет формальной процедурой.

С точки зрения влияния на экономику и социальную сферу, парламентарий отметил, что такая увязка пенсий с зарплатами и страховыми взносами сделает систему более чувствительной к экономическим циклам.

При быстром росте зарплат пенсионеры смогут рассчитывать на заметное повышение страховой части, тогда как в периоды стагнации рынка труда динамика выплат замедлится. В итоге новая модель создаст стимулы для роста заработков, но одновременно обнажит пенсии к колебаниям экономики, что станет новым вызовом для социальной политики.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.