Вернут ли акционеры свои миллиарды? Судебная битва вокруг Apple

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Apple столкнулась с новым ударом: группа инвесторов обратилась в суд с коллективным иском, утверждая, что руководство компании, включая генерального директора Тима Кука, ввело рынок в заблуждение, когда речь шла о внедрении технологий искусственного интеллекта в продукцию. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на документы, поданные в суд.

Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Американская корпорация Apple

Суть обвинений сводится к следующему: Apple, по мнению истцов, намеренно приуменьшала сроки, необходимые для полноценного запуска системы Apple Intelligence и модернизированного голосового ассистента Siri. Эти обещания, озвученные в том числе на июньской конференции WWDC 2024, инвесторы расценили как сигнал к стабильному росту и укреплению позиций iPhone 16.

Однако, как утверждают авторы иска, ключевые ИИ-функции оказались недоступны или были отложены, а сами технологии так и не заработали в том виде, в каком их публично представляли.

По данным агентства, иск подан от лица тех акционеров, которые в 2024 году понесли серьёзные финансовые потери из-за завышенных ожиданий, сформированных выступлениями топ-менеджеров компании. Некоторые из них уверены, что размер потенциальных убытков может исчисляться сотнями миллиардов долларов, особенно с учётом проседания капитализации на фоне нереализованных ИИ-обещаний.

Таким образом, перед Apple встаёт не только технологический, но и юридический вызов: инвесторы хотят получить объяснения, почему анонсированные революционные функции так и не дошли до пользователей, несмотря на громкие заявления с самых высоких сцен.

Уточнения

Apple ( МФА: [ˈæp(ə)l], «Эпл») — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния.



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