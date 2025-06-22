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Плата растёт, доходы падают: почему студенты в Англии тонут в долгах

3:03
Экономика

Средний долг студентов в Англии превысил £53 000 — на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют свежие данные Государственной компании по студенческим займам (SLC).

Банкнота Банка Англии
Фото: commons.wikimedia.org by Qautrik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банкнота Банка Англии

Причина — стремительный рост стоимости жизни: всё больше студентов берут дополнительные кредиты, чтобы просто покрыть базовые расходы на жильё, еду и транспорт.

Где учиться выгоднее: Англия vs Шотландия

Для сравнения: в Шотландии, где обучение для местных студентов остаётся бесплатным, средний студенческий долг составляет всего £17 000. В Уэльсе он чуть выше — £39 470, а в Северной Ирландии — около £28 000. Англия — безусловный лидер по финансовой нагрузке на студентов, и тенденция только усиливается.

Подработка как необходимость

Высокие расходы вынуждают студентов не просто экономить, но и активно работать. Согласно исследованию Института политики в области высшего образования, 68% студентов очной формы обучения подрабатывают в течение семестра в среднем по 13 часов в неделю — это рекорд за последние 10 лет, пишет theguardian.com.

Выпускники платят — и платят долго

На сегодняшний день 62% выпускников, имеющих задолженность, находятся в налоговой системе Великобритании. Почти 3 миллиона из них уже начали выплаты — в среднем по £1 100 в год. Общий долг правительства Англии по студенческим займам превысил £266 миллиардов. Для сравнения: ещё 10 лет назад эта сумма составляла £64 миллиарда.

Университеты на грани выживания

Повышение платы за обучение до £9 535 с сентября вряд ли спасёт систему. Доходы университетов падают третий год подряд, а меры по ограничению потока иностранных студентов могут усугубить ситуацию. Более половины ректоров британских вузов признали, что финансовая устойчивость сейчас — их главный приоритет. А четверть прямо заявили: их учреждение нуждается в "полной перестройке", чтобы пережить кризис.

Ставка на иностранных студентов — рискованная игра

Пока плата за обучение для британских студентов фактически падает в реальном выражении (из-за инфляции она снизилась почти на треть с 2012 года), университеты всё больше зависят от иностранных студентов. Их плата используется для перекрёстного субсидирования образовательных программ. Однако правительство обсуждает ограничения: 6% налог на обучение, сокращение прав на работу после окончания и ужесточение визового режима. Для университетов с низким международным рейтингом это может стать фатальным ударом.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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