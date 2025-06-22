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Чешская крона — новый Рэмбо среди валют. Пока все падали, она побеждала доллар

2:40
Экономика

В эпоху, когда пандемия, энергетический кризис, инфляционный шок и война в Европе поставили на колени даже самые устойчивые валюты, чешская крона повела себя как настоящий "Рэмбо" — выстояла, окрепла и даже укрепилась по отношению к доллару США.

Биржа
Фото: flickr.com by Open Grid Scheduler/Grid Engine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Биржа

С января 2020 года крона прибавила 5,3% к доллару — показатель, с которым не справилась даже евро. Из крупных мировых валют только швейцарский франк показал более уверенную динамику (+18,4%), но у него традиционно статус "тихой гавани" для капитала.

Что стояло за успехом

Ключ к устойчивости кроны — не волшебство, а трезвый расчет. Чехия располагает одними из самых крупных валютных резервов в мире по отношению к ВВП. На протяжении пяти бурных лет Чешский национальный банк грамотно использовал эти ресурсы, проводя как прямые, так и вербальные интервенции в 2022–2023 годах. Даже с учётом расхода части резервов, они остаются на уровне выше 40% ВВП — это по-прежнему сдерживает спекулянтов.

Независимая политика = независимая валюта

Огромную роль сыграла и самостоятельная денежно-кредитная политика: в отличие от стран еврозоны, Чехия смогла поднять ключевую ставку намного выше, что сделало активы в кронах более привлекательными. Разница в доходности между кронами и евро обеспечила стабильный спрос на чешскую валюту, пишет zpravy.kurzy.cz.

Экспорт и рейтинг на стороне Чехии

Крона также получила поддержку от устойчивого экспорта и исторически рекордного профицита внешней торговли. Страна продолжает демонстрировать одни из лучших показателей в ЕС: госдолг остаётся одним из самых низких в Европе, а кредитный рейтинг стабильно высокий. Последнее ухудшение рейтинга происходило аж в 1990-х — и с тех пор Чехия уверенно держит позиции.

Урок для сторонников евро: крона умеет защищать

Прошедший кризисный период стал и проверкой на прочность для дискуссий о переходе на евро. Противники национальной валюты годами утверждали, что в условиях глобальных потрясений крона рухнет и дестабилизирует экономику. Однако случилось обратное: именно крона продемонстрировала устойчивость, независимость и гибкость — качества, которые оказались особенно ценными в турбулентное время.

Уточнения

Че́шская крона (чеш. koruna česká) — денежная единица Чехии. Формально состоит из 100 геллеров (чеш. haléř), но монеты в геллерах в настоящее время не используются. В 1993 году, после распада Чехословакии, чешская крона сменила на территории нового государства чехословацкую крону. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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