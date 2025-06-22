Французская компания Orano теряет контроль над Somair: что стоит за решением Нигера

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Нигер объявил о национализации крупного уранового проекта Somair, которым он совместно владеет с французской компанией Orano.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info месторождение

Это решение было озвучено на государственном телеканале после принятия министрами постановления о передаче полного права собственности на проект правительству в Ниамее. Orano владеет чуть более 63% акций Somair, а оставшуюся часть контролирует государственная компания Нигера Sopamin.

Национализация является частью широкой волны конфискации активов в Сахеле, где военные правительства Нигера, Буркина-Фасо и Мали принимают более жесткие меры против международных горнодобывающих компаний. Нигер обвинил Orano в ряде нарушений, включая недостаточное финансирование и "кампанию по отравлению" правительства Нигера.

В заявлении правительства отмечается, что они принимают "суверенное решение" о национализации в ответ на "безответственное" поведение Orano, которое, по их мнению, поддерживает терроризм в Сахеле. Orano, в свою очередь, охарактеризовала этот шаг как нарушение соглашений и часть стратегии по подрыву их репутации.

Нигер, как и его соседи, стал более настойчивым в отношении горнодобывающих компаний, требуя большей доли прибыли. На фоне этого Нигер также выразил недовольство по поводу позиции Франции, не признавшей новое правительство после переворота в 2023 году.

В последнее время Orano рассматривает возможность продажи своих активов в Нигере, включая Somair, российским и китайским компаниям. Национализация Somair станет первым случаем, когда Нигер получит полный контроль над активом Orano, согласно ft.

Уточнения

Ни́гер — не имеющее выхода к морю государство в Западной Африке. Более 80 % территории страны расположено в пустыне Сахара, остальная часть занята полупустыней Сахель, которая постоянно находится под угрозой засухи и опустынивания с возможным массовым голодом. Столица — Ниамей. Официальный язык — хауса.





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