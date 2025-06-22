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Две йоркширские компании объединяются: как это изменит британский автопром

2:24
Экономика

Две известные йоркширские автомобильные фирмы объединили усилия, чтобы трансформировать британский автопром.

Бентли Континенталь
Фото: commons.wikimedia.org by Alexandre Prévot from Nancy, France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бентли Континенталь

Компания AMT Auto из Лидса, предлагающая широкий спектр услуг, включая прокат, лизинг, продажу, подписку и страхование автомобилей, приобрела Redline Specialist Cars из Кнаресборо, одного из крупнейших независимых дилеров престижных и спортивных автомобилей в стране.

Обе компании, уже имеющие опыт успешного сотрудничества, стремятся стать лидерами в национальной автомобильной торговле.

AMT Auto, основанная в 1995 году как лизинговая брокерская фирма, за последние три десятилетия превратилась в крупное предприятие с оборотом в 60 миллионов фунтов стерлингов и штатом более 220 сотрудников по всей Великобритании. Компания активно поддерживает спорт в Йоркшире, спонсируя "Лидс Юнайтед", "Лидс Райнос" и крикетный клуб графства Йоркшир.

Redline Specialist Cars, основанная в 1997 году, начинала с 25 автомобилей на стоянке в Лидсе. Сегодня компания продает около 2000 роскошных автомобилей в год по всей стране и является одним из крупнейших независимых дилеров престижных автомобилей в Великобритании. В компании работает 34 человека.

AMT Auto, верная своим йоркширским корням, вскоре откроет новое помещение в Морли. Другое подразделение компании, AMT Contract Hire & Leasing, недавно переехало в современное здание на Киркстолл-роуд в Лидсе.

Управляющий директор AMT Auto Нил МакГоули, основавший компанию, отметил: "Redline Specialist Cars — это фантастический бренд и бизнес, и это объединение выведет AMT Group на совершенно новый уровень".

Redline располагает автосалонами в Кнаресборо (Северный Йоркшир) и Сайренсестере (Глостершир), а также активно продает автомобили через интернет. Компания предлагает престижные бренды, такие как Aston Martin, Rolls-Royce, Bentley, BMW, Range Rover и Land Rover, а также суперкары, такие как Porsche, Lamborghini, Ferrari и McLaren, согласно yorkshirepost.

Уточнения

Bentley Motors Ltd. ([ˈbɛːntli]) — британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса «люкс». С 1998 года входит в состав немецкого концерна Volkswagen AG.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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