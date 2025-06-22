До 30% комиссии: как цифровые платформы губят ресторанный бизнес

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Джордж Кавватха, глава Всегреческой федерации профессионалов ресторанного бизнеса и смежных профессий, заявил, что электронные платформы становятся серьезной угрозой для ресторанов и кафе.

Фото: freepik.com by kstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Летняя веранда

Комиссионные, которые они берут, могут достигать 25-30% от стоимости заказа, что сильно бьет по карману владельцев.

Несмотря на рекордный приток туристов, средние расходы потребителей упали на 20% за последние три года, в то время как операционные расходы предприятий общественного питания возросли на 42%. Это связано с ростом цен на энергоносители и увеличением расходов на труд.

К тому же, владельцы недвижимости часто требуют "черный нал", что добавляет дополнительные проблемы. Интересно, что до 80% доходов предприятий поступает через электронные платформы.

Кавватха также отметил, что в общественном питании меняется ландшафт: растет популярность кофе, как в заведениях, так и на вынос. Магазины в центре Афин, например, показывают хорошие результаты благодаря постоянному потоку туристов, в то время как заведения на окраинах не так успешны. Он подчеркивает, что электронные платформы забирают клиентов у местного бизнеса, что может привести к серьезным последствиям, согласно tovima.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.