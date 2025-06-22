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От пустыни до процветания: как добыча нефти открыла новые горизонты в Алджи

1:14
Экономика

Летом 1965 года в Алджи (Алжир) была добыта нефть, что радикально изменило будущее поселения и дало старт новой эре в сельском хозяйстве, промышленности и энергоснабжении региона.

Рост нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рост нефти

Нефть открыла новые горизонты, и теперь MOL строит солнечную электростанцию на месте этого легендарного месторождения.

Открытие месторождения нефти стало настоящей сенсацией: было добыто более 600 миллионов баррелей сырой нефти и 114 миллиардов кубометров природного газа. Это событие дало толчок к развитию региона, создав новые рабочие места — с 25 человек штат увеличился до 1600. Построены новые жилые дома, сервисные центры и учреждения культуры.

Нефть не только обеспечила энергией, но и привнесла комфорт в жизнь местных жителей, улучшив газовую инфраструктуру. Сегодня, несмотря на сокращение объемов добычи, Алджи продолжает оставаться важным игроком на энергетической карте, а старая инфраструктура используется для новых целей, таких как геотермальная энергетика и сельское хозяйство, согласно delmagyar.

Уточнения

Алжи́р — государство в Северной Африке в западной части Средиземноморского бассейна, крупнейшее по территории африканское государство. Площадь составляет 2 381 741 км², что чуть больше, чем у Демократической Республики Конго (2-е место по площади на континенте).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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