ЕС не снижает потолок цен на нефть из России: главная причина, о которой молчат

В связи с обострением конфликта между Ираном и Израилем Евросоюз не намерен поддерживать снижение цен на экспорт российской нефти.
Как стало известно Politico из анонимных источников, потолок цен на российскую нефть, поставляемую морским путем, действует при условии, что стоимость барреля не превышает 60 долларов. Однако стоимость нефти зачастую превышает этот лимит, достигая во многих случаях 70 долларов.
Первоначально предложенный Европейской комиссией ценовой лимит составлял 60 долларов, с возможностью снижения до 45. Однако, как подтвердили два дипломата брюссельскому порталу, из-за ближневосточного конфликта между Израилем и Ираном, этот план представляется нереализуемым. Кроме того, директор саммита G7 сообщил, что страны-участницы позднее примут решение относительно дальнейших действий.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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