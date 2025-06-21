Казахстан и Росатом: утверждена дорожная карта для атомного будущего

Агентство Республики Казахстан по атомной энергии и "Росатом" утвердили дорожную карту для строительства атомной электростанции в Казахстане.
На Петербургском международном экономическом форуме председатель агентства Алмасадам Саткалиев и генеральный директор "Росатом" Алексей Лихачев обсудили реализацию проекта и утвердили индикативную дорожную карту, которая включает этапы подготовки и реализации.
Документ содержит планы по инженерно-изыскательским работам, заключению EPC-договора и разработке проектной документации. Также подписано рамочное соглашение между ТОО "Казахстанские атомные электростанции" и "Атомстройэкспорт", определяющее принципы сотрудничества по проекту в Жамбылском районе.
Лихачев выразил благодарность казахстанской стороне за доверие в управлении международным консорциумом для строительства АЭС и отметил стратегическую важность проекта для энергетической безопасности Казахстана. Стороны подчеркнули необходимость оперативной реализации проекта, который направлен на обеспечение устойчивого развития энергетики страны, сообщает Aikyn.
Госкорпорация "Росатом" является многопрофильным холдингом с крупнейшим в мире портфелем заказов на строительство АЭС, с 39 энергетическими блоками, строящимися в 10 странах.
Дорожная карта или карта пути (англ. road map) — календарный план действий организации выпуска производителем некоего продукта и/или поставок различным потребителям.
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