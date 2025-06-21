Черноморнефтегаз: возрождение после атак — что известно о планах

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, после окончания специальной военной операции региону потребуется около года, чтобы восстановить добычу газа на шельфе Черного моря, прерванную из-за атак Вооруженных сил Украины.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Крым

Он отметил, что возможно возобновление деятельности предприятия "Черноморнефтегаз".

ВСУ нанесли три удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в июне 2022 года, когда на платформах находились 109 человек. В результате атак трое пострадали, а семеро пропали без вести. После этого предприятие полностью прекратило эксплуатацию всех месторождений, что привело к снижению добычи полезных ископаемых в регионе на 28,1%, пишет Газета.Ru.

Уточнения

Шельф (англ. Shelf — отмель; уступ; риф; мель) или материко́вая о́тмель — выровненная область подводной окраины материка (береговая платформа), примыкающая к суше (ставшая подводной в результате разрушения волнами) и характеризующаяся общими с ней чертами рельефа и геологической структурой.





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