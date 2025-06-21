Черноморнефтегаз: возрождение после атак — что известно о планах

По словам председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, после окончания специальной военной операции региону потребуется около года, чтобы восстановить добычу газа на шельфе Черного моря, прерванную из-за атак Вооруженных сил Украины.
Он отметил, что возможно возобновление деятельности предприятия "Черноморнефтегаз".
ВСУ нанесли три удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в июне 2022 года, когда на платформах находились 109 человек. В результате атак трое пострадали, а семеро пропали без вести. После этого предприятие полностью прекратило эксплуатацию всех месторождений, что привело к снижению добычи полезных ископаемых в регионе на 28,1%, пишет Газета.Ru.
Шельф (англ. Shelf — отмель; уступ; риф; мель) или материко́вая о́тмель — выровненная область подводной окраины материка (береговая платформа), примыкающая к суше (ставшая подводной в результате разрушения волнами) и характеризующаяся общими с ней чертами рельефа и геологической структурой.
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Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.