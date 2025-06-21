Низкие цены на топливо: какой город стал чемпионом экономии

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Самые низкие цены на бензин зафиксированы в Мегионе, Нягани и Нижневартовске.

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По данным мониторинга от департамента экономического развития Югры, бензин марки АИ-92 в Мегионе стоит 50,66 рубля за литр, в Нягани — 53,13 рубля, а в Нижневартовске — 54,19 рубля. Мегион также удерживает минимальную цену на АИ-95 — 53,74 рубля.

Аналогичная ситуация наблюдается и по другим видам топлива. В Урае самый дешевый АИ-98 стоит 69,95 рубля за литр. Дизельное топливо в Нягани обходится в 71,08 рубля, а в Мегионе — 71,98 рубля. Самые высокие цены на большинство видов топлива в Нефтеюганске: дизель там стоит 85,96 рубля, а АИ-95 — 66,57 рубля, пишет URA.RU.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.



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