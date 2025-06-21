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Самый дешёвый обед в России: где можно поесть за 442 рубля

Экономика

Средняя стоимость питания в России составляет 522 рубля в сутки, что на 14% больше, чем в июне 2024 года.

Картофельное пюре
Фото: "Пюре" by Racerkaras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельное пюре

Эти данные предоставила ассоциация "Социолайф" на основе мониторинга цен на продукты.

В рамках проекта "Котлета с пюрешкой" более 40 агентств исследовали цены в 188 магазинах по 44 городам от Камчатки до Калининграда. Они составили базовый рацион, включающий завтрак, обед и ужин, основываясь на потребностях в белках, жирах и углеводах.

Наибольший рост цен на "Пюрешку" за год зафиксирован в Казани — на 29%. Самый дешевый набор продуктов собрали в Омске за 442 рубля, в то время как в Москве он составил 470 рублей, а в Санкт-Петербурге — 489 рублей. В начале прошлого лета минимальная стоимость рациона была 381 рубль в Севастополе. Официальная инфляция в России составила 9,9% за год.

Столица Камчатки с показателем 770 рублей остается самым дорогим городом, а в Магадане и Якутске цены схожи. Почти все продукты из списка подорожали на 10-20%, особенно картошка, капуста и лук. Яйца, наоборот, стали дешевле на четверть.

Дополнительно в июне изучают цену на черешню — она осталась стабильной на уровне 625 рублей за килограмм. Суточный рацион занимает около 80% прожиточного минимума, колеблясь от 42% в Нижнем Новгороде до 142% в Магадане, а доля его в зарплатах варьируется от 7,6% до 27,6%, согласно РГ.

Уточнения

Монито́ринг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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