На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России сейчас на историческом минимуме — 2,3%.
Количество занятых людей увеличилось на 2,4 миллиона. Рынок труда показывает рост занятости в обрабатывающих отраслях и IT-сфере, хотя в государственном секторе наблюдается снижение.
Путин подчеркнул, что стране нужно перейти к экономике высоких зарплат, основываясь на повышении производительности труда. Также он отметил, что Россия входит в число лучших стран мира по уровню молодежной безработицы — она составляет 7,5%.
Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?