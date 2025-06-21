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2,4 млн новых рабочих мест: почему рынок труда России сейчас находится в плюсе

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Экономика

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России сейчас на историческом минимуме — 2,3%.

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Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info
рабочий

Количество занятых людей увеличилось на 2,4 миллиона. Рынок труда показывает рост занятости в обрабатывающих отраслях и IT-сфере, хотя в государственном секторе наблюдается снижение.

Путин подчеркнул, что стране нужно перейти к экономике высоких зарплат, основываясь на повышении производительности труда. Также он отметил, что Россия входит в число лучших стран мира по уровню молодежной безработицы — она составляет 7,5%.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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