2,4 млн новых рабочих мест: почему рынок труда России сейчас находится в плюсе

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России сейчас на историческом минимуме — 2,3%.

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Количество занятых людей увеличилось на 2,4 миллиона. Рынок труда показывает рост занятости в обрабатывающих отраслях и IT-сфере, хотя в государственном секторе наблюдается снижение.

Путин подчеркнул, что стране нужно перейти к экономике высоких зарплат, основываясь на повышении производительности труда. Также он отметил, что Россия входит в число лучших стран мира по уровню молодежной безработицы — она составляет 7,5%.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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