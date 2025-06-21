Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин раскрыл, что убивает немецкий автопром
Елена Малышева угрожает повару расправой из-за его кулинарных экспериментов — что произошло в эфире?
Вот почему в доме неуютно: 7 вещей, которые портят атмосферу — вы точно узнаете их у себя
Аромат, который пахнет отпуском: вы его наденете, и мозг уйдёт на пляж
Кошачий лоток без вони: три вещи, которые работают лучше наполнителя
Как правильно общаться с инспектором: один неловкий ответ — и уедете без прав
Туристы забывают про Ла-Рошель: почему Фурас-ле-Бен становится новым королём Атлантики
Маффины с кабачками, картофелем и ароматной сырной корочкой: сытная начинка, которая удивит даже гурманов
Мощные мускулы после 45 лет: этот фрукт сохранит ваши мышцы

Алкоголь, фармацевтика и туризм: Венесуэла делает ставку на эксклюзивный экспорт в Россию

Экономика

Министр внешней торговли Венесуэлы Коромото Годой сообщила, что страна формирует обновленный перечень товаров для экспорта в Россию.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Акцент будет сделан на продукцию с высоким потенциалом взаимодополнения, такую как алкоголь, лекарства, туристические услуги и традиционные напитки.

Годой отметила, что их министерство, созданное в январе, активно работает над определением привлекательного экспортного предложения, что является приоритетом по указанию президента Мадуро. В качестве приоритетных направлений рассматриваются поставки венесуэльского рома и алкогольного напитка кокуй, а также экспорт российской водки в Венесуэлу.

Кроме того, министр выделила фармацевтическую продукцию, совместное производство медикаментов, высокотехнологичные услуги, развитие туризма и ИТ-сотрудничество как другие сферы для совместной работы, пишет РИА Новости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Домашние животные
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается Аудио 
Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом
Авто
Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Последние материалы
Елена Малышева угрожает повару расправой из-за его кулинарных экспериментов — что произошло в эфире?
Вот почему в доме неуютно: 7 вещей, которые портят атмосферу — вы точно узнаете их у себя
Аромат, который пахнет отпуском: вы его наденете, и мозг уйдёт на пляж
Кошачий лоток без вони: три вещи, которые работают лучше наполнителя
Как правильно общаться с инспектором: один неловкий ответ — и уедете без прав
Туристы забывают про Ла-Рошель: почему Фурас-ле-Бен становится новым королём Атлантики
Маффины с кабачками, картофелем и ароматной сырной корочкой: сытная начинка, которая удивит даже гурманов
Мощные мускулы после 45 лет: этот фрукт сохранит ваши мышцы
Радио в космосе: почему наши антенны пока бессильны
Южный принц в северной ссылке: почему косточковые впадают в кому после посадки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.