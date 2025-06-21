Алкоголь, фармацевтика и туризм: Венесуэла делает ставку на эксклюзивный экспорт в Россию

Министр внешней торговли Венесуэлы Коромото Годой сообщила, что страна формирует обновленный перечень товаров для экспорта в Россию.

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Акцент будет сделан на продукцию с высоким потенциалом взаимодополнения, такую как алкоголь, лекарства, туристические услуги и традиционные напитки.

Годой отметила, что их министерство, созданное в январе, активно работает над определением привлекательного экспортного предложения, что является приоритетом по указанию президента Мадуро. В качестве приоритетных направлений рассматриваются поставки венесуэльского рома и алкогольного напитка кокуй, а также экспорт российской водки в Венесуэлу.

Кроме того, министр выделила фармацевтическую продукцию, совместное производство медикаментов, высокотехнологичные услуги, развитие туризма и ИТ-сотрудничество как другие сферы для совместной работы, пишет РИА Новости.

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