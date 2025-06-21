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После крушения под Ахмедабадом трёх управленцев Air India сняли с должностей

1:55
Экономика

Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) сделало неожиданный и жёсткий шаг: трех ключевых сотрудников Air India, отвечавших за составление графиков работы экипажей, обязали покинуть свои посты. Причина? Систематические и грубые нарушения правил по рабочему времени пилотов.

Начальство авиации Индии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Начальство авиации Индии

Всплывшие нарушения

В распоряжении DGCA подчёркивается: в авиакомпании выявлены случаи, когда пилоты работали сверх положенного времени, формировались экипажи без надлежащих лицензий, а отдых между сменами — попросту игнорировался. Всё это, по мнению регулятора, — не единичные инциденты, а следствие полного отсутствия контроля и внутренней дисциплины.

Трагедия, которая запустила проверку

Проверка была не случайной. Она началась после трагедии 12 июня — крушения самолёта Air India недалеко от Ахмедабада. После происшествия DGCA решило ужесточить надзор за соблюдением стандартов безопасности во всех крупных авиакомпаниях страны.

Ультиматум для Air India

Теперь от Air India требуют немедленно отчитаться. У перевозчика есть 7-10 дней, чтобы предоставить DGCA полный отчёт по результатам внеплановой проверки. А это — только начало: инспекторы заявили, что в случае неудовлетворительных выводов компанию ждут санкции.

"Обнаруженные нарушения ставят под угрозу не только здоровье пилотов, но и безопасность пассажиров. Мы больше не можем закрывать на это глаза", — говорится в заявлении DGCA.

Сигнал для всей отрасли

Решение стало громким сигналом для всей авиационной отрасли Индии: халатность и нарушение правил не останутся без последствий. Возможно, именно сейчас начинается новый этап реформирования гражданской авиации страны.

Уточнения

Air India Limited (хинди एअर इंडिया) — авиакомпания, флагманский перевозчик Индии, осуществляющая пассажирские и грузовые авиаперевозки внутри страны и за её пределами.

Катастрофа Boeing 787 под Ахмадабадом — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в четверг 12 июня 2025 года.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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