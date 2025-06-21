После крушения под Ахмедабадом трёх управленцев Air India сняли с должностей

Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) сделало неожиданный и жёсткий шаг: трех ключевых сотрудников Air India, отвечавших за составление графиков работы экипажей, обязали покинуть свои посты. Причина? Систематические и грубые нарушения правил по рабочему времени пилотов.
В распоряжении DGCA подчёркивается: в авиакомпании выявлены случаи, когда пилоты работали сверх положенного времени, формировались экипажи без надлежащих лицензий, а отдых между сменами — попросту игнорировался. Всё это, по мнению регулятора, — не единичные инциденты, а следствие полного отсутствия контроля и внутренней дисциплины.
Проверка была не случайной. Она началась после трагедии 12 июня — крушения самолёта Air India недалеко от Ахмедабада. После происшествия DGCA решило ужесточить надзор за соблюдением стандартов безопасности во всех крупных авиакомпаниях страны.
Теперь от Air India требуют немедленно отчитаться. У перевозчика есть 7-10 дней, чтобы предоставить DGCA полный отчёт по результатам внеплановой проверки. А это — только начало: инспекторы заявили, что в случае неудовлетворительных выводов компанию ждут санкции.
"Обнаруженные нарушения ставят под угрозу не только здоровье пилотов, но и безопасность пассажиров. Мы больше не можем закрывать на это глаза", — говорится в заявлении DGCA.
Решение стало громким сигналом для всей авиационной отрасли Индии: халатность и нарушение правил не останутся без последствий. Возможно, именно сейчас начинается новый этап реформирования гражданской авиации страны.
Air India Limited (хинди एअर इंडिया) — авиакомпания, флагманский перевозчик Индии, осуществляющая пассажирские и грузовые авиаперевозки внутри страны и за её пределами.
Катастрофа Boeing 787 под Ахмадабадом — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в четверг 12 июня 2025 года.
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