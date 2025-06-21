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Ипотека для многодетных станет в два раза выгоднее: что нужно знать о новой программе

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Экономика

На Петербургском международном экономическом форуме-2025 Анатолий Аксаков сообщил, что государственная поддержка для многодетных семей по ипотечным обязательствам может увеличиться в два раза.

многодетная семья
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
многодетная семья

Он отметил, что в следующем проекте бюджета сумма выплат на погашение ипотеки для таких семей может возрасти до 900 тысяч рублей, в то время как сейчас она составляет 450 тысяч.

Программа планируется к запуску в 2026 году. Аксаков подчеркнул, что, несмотря на существующие программы помощи, демографические проблемы требуют поиска дополнительных мер для повышения рождаемости, пишут Известия.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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