Ипотека для многодетных станет в два раза выгоднее: что нужно знать о новой программе

На Петербургском международном экономическом форуме-2025 Анатолий Аксаков сообщил, что государственная поддержка для многодетных семей по ипотечным обязательствам может увеличиться в два раза.
Он отметил, что в следующем проекте бюджета сумма выплат на погашение ипотеки для таких семей может возрасти до 900 тысяч рублей, в то время как сейчас она составляет 450 тысяч.
Программа планируется к запуску в 2026 году. Аксаков подчеркнул, что, несмотря на существующие программы помощи, демографические проблемы требуют поиска дополнительных мер для повышения рождаемости, пишут Известия.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?