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Аэропорты под прицелом: жалобы на воду обернулись проверками

1:53
Экономика

Представьте: вы прошли все досмотры, добрались до стерильной зоны аэропорта, а за бутылку воды вас просят как за чашку кофе в модном кафе. И это — не единичный случай.

Вода в аэропорту
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Вода в аэропорту

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на ПМЭФ рассказал, что жалобы на цены в аэропортах поступают регулярно. Причём речь идёт не только о московских хабах — жители других регионов тоже недовольны стоимостью самой базовой необходимости: воды.

"Мы разбираемся с аэропортами, нам поступают жалобы на цены, в том числе на стоимость питьевой воды. Люди в разных аэропортах, и не только в Москве, жалуются на высокие цены", — отметил Шаскольский.

ФАС уже начала действовать. В 28 регионах, где расположены крупнейшие воздушные узлы, территориальным органам выданы поручения. Их задача — проверить, кто именно контролирует торговлю в так называемой стерильной зоне и есть ли признаки доминирующего положения.

"УФАС проверят наличие компаний, которые занимают доминирующее положение именно в так называемой стерильной зоне аэропорта. Если там будут нарушения, мы будем применять меры", — подчеркнул он.

Однако проблема шире, чем кажется. Даже если отдельного нарушителя не найдут, необходимы системные изменения. ФАС считает, что аэропорты должны установить бесплатные питьевые фонтанчики в зонах ожидания и перевозок. Ведь подобная практика уже применяется в некоторых местах — и вполне успешно.

Такой шаг мог бы не только повысить уровень комфорта пассажиров, но и снизить социальную напряжённость. Ожидание рейса в жаркий день без доступа к простой воде — не то, о чём хочется вспоминать после путешествия.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — "воздух" и лат. portus — "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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