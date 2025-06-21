Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем нужна нейтраль на АКПП и как не превратить её в катастрофу для коробки
Сможет каждый: как дойти до 30 отжиманий, если сейчас не можешь сделать ни одного
Бутылка без вина, дом без мух: лайфхак, который работает и звучит странно
Этот нежный оттенок уже завоевал подиумы — и ваш шкаф может быть следующим
Бронзовая ловушка: где граница между красивым загаром и солнечным позором
Ничего не делай — и получи цветущий рай: формула, о которой молчат
Один аптечный ингредиент вернёт блеск автомобильным шинам
Мэрил Стрип раскрыла имя величайшего актёра в истории — вот на кого она всегда равнялась
Россия близка к мировому топу в науке — осталось преодолеть один барьер

Илан Шор предупреждает: цены на газ взлетят, если лицензия Молдовагаз будет отозвана

1:08
Экономика

Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что цены на газ могут вырасти, если у "Молдовагаз" отзовут лицензию.

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

Он считает, что появятся фирмы-посредники, связанные с чиновниками из окружения президента Майи Санду, и это приведет к дополнительным затратам для народа. По его мнению, власти Молдавии осознают, что их время подходит к концу. Шор обвиняет их в коррупции и уклонении от налогов.

Ситуация с газом в Молдавии сложная: "Газпром" прекратил поставки из-за долга "Молдовагаза", который оценивается в 709 миллионов долларов, в то время как молдавские власти предлагают выплатить только 8,6 миллиона. После прекращения транзита российского газа через Украину, газ для Молдавии закупает госкомпания Energocom, но информация о ценах на закупку остаётся засекреченной.

Оппозиция уже поднимала вопрос о заслушивании министра энергетики Дорина Жунгиету, но правящая партия это не поддержала, согласно РИА Новости.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Наука и техника
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется Аудио 
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Авто
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь Аудио 
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Наука и техника
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Последние материалы
Сможет каждый: как дойти до 30 отжиманий, если сейчас не можешь сделать ни одного
Бутылка без вина, дом без мух: лайфхак, который работает и звучит странно
Этот нежный оттенок уже завоевал подиумы — и ваш шкаф может быть следующим
Бронзовая ловушка: где граница между красивым загаром и солнечным позором
Ничего не делай — и получи цветущий рай: формула, о которой молчат
Илан Шор предупреждает: цены на газ взлетят, если лицензия Молдовагаз будет отозвана
Один аптечный ингредиент вернёт блеск автомобильным шинам
Мэрил Стрип раскрыла имя величайшего актёра в истории — вот на кого она всегда равнялась
Россия близка к мировому топу в науке — осталось преодолеть один барьер
Тайны русского стола: почему мы едим так много и как это исправить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.