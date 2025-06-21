Илан Шор предупреждает: цены на газ взлетят, если лицензия Молдовагаз будет отозвана

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что цены на газ могут вырасти, если у "Молдовагаз" отзовут лицензию.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Он считает, что появятся фирмы-посредники, связанные с чиновниками из окружения президента Майи Санду, и это приведет к дополнительным затратам для народа. По его мнению, власти Молдавии осознают, что их время подходит к концу. Шор обвиняет их в коррупции и уклонении от налогов.

Ситуация с газом в Молдавии сложная: "Газпром" прекратил поставки из-за долга "Молдовагаза", который оценивается в 709 миллионов долларов, в то время как молдавские власти предлагают выплатить только 8,6 миллиона. После прекращения транзита российского газа через Украину, газ для Молдавии закупает госкомпания Energocom, но информация о ценах на закупку остаётся засекреченной.

Оппозиция уже поднимала вопрос о заслушивании министра энергетики Дорина Жунгиету, но правящая партия это не поддержала, согласно РИА Новости.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.