Две даты, две индексации: чего ждать пенсионерам в 2026 году

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2026 года в России вводится двухэтапная система повышения пенсий. С 1 февраля пенсии будут индексироваться в соответствии с фактической инфляцией за 2025 год, а с 1 апреля — в зависимости от роста доходов Социального фонда России, что связано с динамикой зарплат.

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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил, что раньше индексация происходила 1 января, но теперь её перенесли на 1 февраля, чтобы учесть окончательный уровень инфляции. Второй этап касается страховой части пенсии, которая будет расти в зависимости от темпов увеличения зарплат, поскольку зарплаты влияют на сумму страховых взносов в Соцфонд.

Глава Минтруда отметил, что параметры этой двойной индексации уже закладываются в бюджет Социального фонда на 2026-2028 годы, учитывая возможные изменения в экономической ситуации, пишет ТАСС.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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