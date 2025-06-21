Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему этим летом все на доске: SUP — спорт, отдых и медитация в одном флаконе
Базилик в стакане, или как зелень превратилась в волшебство без капли земли
Модный обман: платья, которые уже не носят стильные женщины
Навигатор и спидометр спорят — кому верить, чтобы избежать штрафов каждому водителю
Эта банальная ошибка превращает мытьё пола в дорогой ремонт
Самый опасный пляж мира: туристы не знают, кто скрывается под волной
Пять простых способов, которые моментально убирают запах из салона автомобиля
Две даты, две индексации: чего ждать пенсионерам в 2026 году
Зеленский поставил ультиматум Европе: новое требование Киева шокирует Запад

Председатель Госдумы: для борьбы с инфляцией и стагнацией необходимо снизить ключевую ставку

0:44
Экономика

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости снижения ключевой ставки Центрального банка РФ для борьбы с инфляцией.

Вячеслав Володин
Фото: kremlin.ru by Кристина Кормилицына, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вячеслав Володин

Он отметил, что Госдума будет возвращаться к этой теме. Президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, озвучил ожидания по уровню инфляции в России на уровне 7% по итогам года.

Володин подчеркнул, что для развития экономики важно снижать ключевую ставку и что Госдума вместе с правительством будет работать над предотвращением рецессии и стагнации. Он также добавил, что правительство должно предлагать решения, а не просто наблюдать за ситуацией, пишет ТАСС.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Наука и техника
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться Аудио 
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Красота и стиль
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка Аудио 
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома
Новости спорта
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Последние материалы
Известковый налёт атакует: этот странный способ сдерживает натиск без химии
Председатель Госдумы: для борьбы с инфляцией и стагнацией необходимо снизить ключевую ставку
Становитесь сильнее вместе: почему спорт в паре работает в 10 раз лучше
Ленивая пицца из лаваша: рецепт, который заменит доставку
Макияж, который незаметно старит: 5 приёмов, от которых лучше отказаться
Оставили кошку одну? Вот когда начинается настоящая проблема
Современные платные трассы: автоматизация оплаты и нюансы — забудьте про шлагбаумы, но не про штрафы
Туризм на грани: как закрытие воздушного пространства Танзании повлияет на путешественников
Посадили в июне — хрустите в августе: пекинская капуста не прощает промедления
Тысяча разгневанных: Киев накрыла самая мощная акция протеста с начала СВО
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.