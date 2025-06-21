Председатель Госдумы: для борьбы с инфляцией и стагнацией необходимо снизить ключевую ставку

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости снижения ключевой ставки Центрального банка РФ для борьбы с инфляцией.

Фото: kremlin.ru by Кристина Кормилицына, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вячеслав Володин

Он отметил, что Госдума будет возвращаться к этой теме. Президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, озвучил ожидания по уровню инфляции в России на уровне 7% по итогам года.

Володин подчеркнул, что для развития экономики важно снижать ключевую ставку и что Госдума вместе с правительством будет работать над предотвращением рецессии и стагнации. Он также добавил, что правительство должно предлагать решения, а не просто наблюдать за ситуацией, пишет ТАСС.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.





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