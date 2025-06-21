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Что запрещено при переводах денег в 2025 году — советы для защиты своего счёта

1:23
Экономика

С 1 июня в России вступили в силу новые правила, которые существенно изменили порядок проведения денежных переводов между счетами физических лиц.

Денежный перевод
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Денежный перевод

Теперь банки получили право приостанавливать операции по картам сроком до 10-30 дней без судебного решения, если транзакция покажется им подозрительной. В связи с этим, людям, совершающим частые переводы, особенно небольших сумм, грозит повышенный риск блокировки счетов.

Эксперты "Лайфа" отмечают, что чтобы минимизировать вероятность заморозки средств, россиянам рекомендуется избегать получения денег от незнакомых отправителей, поскольку такие переводы вызывают повышенное внимание у банков.

Кроме того, если предстоят необычные или крупные финансовые операции, стоит заранее уведомить банк и подготовить все необходимые пояснения. Также полезно сохранять документы, подтверждающие законность крупных покупок, например договоры и квитанции.

Введённые меры направлены на усиление контроля и борьбу с мошенничеством, однако конкретных критериев, какие именно суммы могут вызвать подозрения, пока не опубликовано.

Поэтому гражданам следует проявлять осторожность и планировать свои денежные операции так, чтобы избежать неприятных сюрпризов и заморозки счетов.

Уточнения

Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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