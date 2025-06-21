Рубины, топазы и изумруды: какие камни теперь правят ювелирным рынком России

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России в первые пять месяцев 2025 года наблюдается заметный рост интереса к украшениям с цветными драгоценными камнями, особенно к рубинам.

Фото: flickr.com by paparutzi / christina rutz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кольцо

Об этом сообщили в пресс-службе бренда SOKOLOV, отмечая, что именно изделия с рубинами стали самыми востребованными в розничных точках по всей стране. Продажи таких украшений выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом особенно активно их приобретали жители Екатеринбурга, Воронежа и Москвы. Кроме того, заметное увеличение спроса показали топазы и изумруды — их продажи выросли на 22% и 13% соответственно.

По данным SOKOLOV, рост выручки в денежном выражении подтверждает общую тенденцию — рубины принесли бренду увеличение дохода на 40%, изумруды — на 21%, а топазы — на 19%. Среди городов с рекордным ростом спроса на рубины выделяются Калининград, Сочи и Екатеринбург — там продажи этого камня увеличились на 490%, 173% и 140% соответственно.

В то же время в Волгограде и Перми предпочтение отдавали изумрудам, а в Воронеже, Казани и Краснодаре топазы пользовались наибольшим спросом.

Спрос на цветные камни также повлиял на рост средней стоимости изделий: например, средняя цена украшений с рубинами выросла на 16% и достигла 25 158 рублей. Украшения с топазами подорожали на 7% (до 9 365 рублей), с сапфирами — на 5% (до 23 307 рублей), а с изумрудами — на 8% (до 21 561 рублей).

Аналитики компании рассказали РИАМО, что россияне чаще всего выбирают серьги, кольца, браслеты и подвески с топазом — вторым по популярности камнем стал изумруд, за ним следуют сапфир и рубин.

Уточнения

Ювели́рное изде́лие Ювели́рное искусство (через гол. Juwelier, ст.-фр. joel, лат. jocellum — драгоценность; лат. iocus — шутка, забава, украшение). Существенна связь двух английских слов: англ. jewel — драгоценный камень и англ. jeweller — ювелир.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.