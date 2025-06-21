Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ягоды целые, а вкус как у бабушки: секрет варенья из жимолости
Укроп не пахнет, петрушка не радует — вот в чём скрытые причины
Забыл пистолет в баке — уехал как нарушитель закона: 4 ошибки на АЗС, за которые лишают прав
Клубника наливается с кулак — дачники нашли простой способ изменить урожай
Идеальный стейк по формуле Эйнштейна — результат, который удивит даже гурмана
210 миллионов лет назад океан принадлежал ему: хищник с клыками, как у тираннозавра
Мировой океан готовит удар в спину: катастрофа начнётся с глубины
За закрытой дверью самолёта: бывшая бортпроводница раскрыла жестокую правду о глянцевом образе Emirates
Что портит даже самый дорогой ремонт: как добавить индивидуальности с помощью арт-деталей

Рубины, топазы и изумруды: какие камни теперь правят ювелирным рынком России

2:07
Экономика

В России в первые пять месяцев 2025 года наблюдается заметный рост интереса к украшениям с цветными драгоценными камнями, особенно к рубинам.

Кольцо
Фото: flickr.com by paparutzi / christina rutz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кольцо

Об этом сообщили в пресс-службе бренда SOKOLOV, отмечая, что именно изделия с рубинами стали самыми востребованными в розничных точках по всей стране. Продажи таких украшений выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом особенно активно их приобретали жители Екатеринбурга, Воронежа и Москвы. Кроме того, заметное увеличение спроса показали топазы и изумруды — их продажи выросли на 22% и 13% соответственно.

По данным SOKOLOV, рост выручки в денежном выражении подтверждает общую тенденцию — рубины принесли бренду увеличение дохода на 40%, изумруды — на 21%, а топазы — на 19%. Среди городов с рекордным ростом спроса на рубины выделяются Калининград, Сочи и Екатеринбург — там продажи этого камня увеличились на 490%, 173% и 140% соответственно.

В то же время в Волгограде и Перми предпочтение отдавали изумрудам, а в Воронеже, Казани и Краснодаре топазы пользовались наибольшим спросом.

Спрос на цветные камни также повлиял на рост средней стоимости изделий: например, средняя цена украшений с рубинами выросла на 16% и достигла 25 158 рублей. Украшения с топазами подорожали на 7% (до 9 365 рублей), с сапфирами — на 5% (до 23 307 рублей), а с изумрудами — на 8% (до 21 561 рублей).

Аналитики компании рассказали РИАМО, что россияне чаще всего выбирают серьги, кольца, браслеты и подвески с топазом — вторым по популярности камнем стал изумруд, за ним следуют сапфир и рубин.

Уточнения

Ювели́рное изде́лие Ювели́рное искусство (через гол. Juwelier, ст.-фр. joel, лат. jocellum  — драгоценность; лат. iocus — шутка, забава, украшение). Существенна связь двух английских слов: англ. jewel — драгоценный камень и англ. jeweller — ювелир

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома
Новости спорта
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома Аудио 
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Авто
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Последние материалы
Любовь на красной дорожке: появление Брэда Питта и Инес де Рамон на премьере фильма всколыхнуло Голливуд
Что бы ни случилось, не лейте это в бачок омывателя: последствия могут быть дороже, чем вы думаете
Под давлением: адвокат Муцениеце обвинила Прилучного в настраивании сына против матери
Кожа сбежала с пяток? План спасения есть, и он не из салона
Zara покинула Россию навсегда? Глава Inditex раскрыл шокирующую правду
Клубника, арбуз и ещё пять продуктов, которые защищают ваши сосуды
Муравьи ушли сами благодаря простому способу: соседи не верили, пока не увидели пустой муравейник
Как полотенца стали оружием: история неожиданной арт-битвы россиянки в Египте
Прощай, лысая голова! Элексир от выпадения волос создали для мужчин
Сколько зарабатывают судьи на Клубном ЧМ? Вот приблизительные суммы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.