Zara покинула Россию навсегда? Глава Inditex раскрыл шокирующую правду

Генеральный директор испанского ритейлера Inditex, владеющего такими известными марками, как Zara, Massimo Dutti и Pull & Bear, Оскар Гарсия Масейрас заявил в интервью Financial Times, что на текущий момент нет условий для возвращения компании на российский рынок.
Он отметил, что для принятия такого решения необходимо улучшение геополитической ситуации, однако не уточнил, какие именно изменения должны произойти.
Ранее, до 2022 года, Россия обеспечивала 8,5% глобальной выручки Inditex. Однако после начала военного конфликта на Украине компания закрыла 502 магазина в стране и приостановила онлайн-продажи.
На местах бывших магазинов Inditex теперь работают другие бренды.
За́ра (исп. Zara [θara]) — ведущая торговая сеть группы компаний Inditex, принадлежит испанскому магнату Амансио Ортеге, который также является владельцем таких брендов как Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Zara Home, Uterqüe, Stradivarius, Lefties и Bershka.
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