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Zara покинула Россию навсегда? Глава Inditex раскрыл шокирующую правду

0:53
Экономика

Генеральный директор испанского ритейлера Inditex, владеющего такими известными марками, как Zara, Massimo Dutti и Pull & Bear, Оскар Гарсия Масейрас заявил в интервью Financial Times, что на текущий момент нет условий для возвращения компании на российский рынок.

Бутик
Фото: commons.wikimedia.org by Vidzonian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бутик

Он отметил, что для принятия такого решения необходимо улучшение геополитической ситуации, однако не уточнил, какие именно изменения должны произойти.

Ранее, до 2022 года, Россия обеспечивала 8,5% глобальной выручки Inditex. Однако после начала военного конфликта на Украине компания закрыла 502 магазина в стране и приостановила онлайн-продажи.

На местах бывших магазинов Inditex теперь работают другие бренды.

Уточнения

За́ра (исп. Zara [θara]) — ведущая торговая сеть группы компаний Inditex, принадлежит испанскому магнату Амансио Ортеге, который также является владельцем таких брендов как Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Zara Home, Uterqüe, Stradivarius, Lefties и Bershka. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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