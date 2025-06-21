Газпром вложит 100 млрд рублей в преображение Лахта Центра — Петербург ждут грандиозные перемены

"Газпром" намерен инвестировать сумму не менее 100 миллиардов рублей в развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимой для обеспечения работы комплекса "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге.
Это стало известно после подписания соответствующего соглашения между городскими властями и компанией в рамках Петербургского международного экономического форума.
Документ был подписан губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.
По информации пресс-службы администрации города, в соглашении предусмотрена реализация проекта, направленного на создание и развитие транспортных и инженерных объектов, которые будут обслуживать общественно-деловой комплекс "Лахта Центр" и прилегающую к нему территорию, пишет ТАСС.
«Ла́хта-центр» (официальное название — «Ла́хта Центр») — многофункциональный комплекс, расположенный на берегу Финского залива в Приморском районе Санкт-Петербурга. Является центральным офисом компании Газпром.
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