Газпром вложит 100 млрд рублей в преображение Лахта Центра — Петербург ждут грандиозные перемены

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Газпром" намерен инвестировать сумму не менее 100 миллиардов рублей в развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимой для обеспечения работы комплекса "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге.

Фото: www.vecteezy.com/ by Victoria Koltsova is licensed under Free License Деньги

Это стало известно после подписания соответствующего соглашения между городскими властями и компанией в рамках Петербургского международного экономического форума.

Документ был подписан губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

По информации пресс-службы администрации города, в соглашении предусмотрена реализация проекта, направленного на создание и развитие транспортных и инженерных объектов, которые будут обслуживать общественно-деловой комплекс "Лахта Центр" и прилегающую к нему территорию, пишет ТАСС.

Уточнения

«Ла́хта-центр» (официальное название — «Ла́хта Центр») — многофункциональный комплекс, расположенный на берегу Финского залива в Приморском районе Санкт-Петербурга. Является центральным офисом компании Газпром.



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