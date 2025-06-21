От Питера до Кейптауна: российская водка готовится покорить африканский континент

Российская водка станет доступна для продажи в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом заявил глава компании Akani Замани Летджане.
ЮАР и Россия являются членами объединения БРИКС, что способствует развитию двусторонних торгово-экономических отношений.
Поставка российской водки в ЮАР, по словам Летджане, расширит торговые связи и поможет диверсифицировать товарооборот между странами. Поставками займутся пять российских экспортеров.
Летджане уже получил все необходимые импортные лицензии и ожидает поступления первых партий к концу июня 2025 года, пишет "Африканская инициатива".
По его словам, он лично дегустировал российскую водку, чтобы удостовериться в её качестве. Компания планирует постепенно увеличивать объемы импорта, пишет
Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.
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