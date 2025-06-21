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От Питера до Кейптауна: российская водка готовится покорить африканский континент

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Экономика

Российская водка станет доступна для продажи в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом заявил глава компании Akani Замани Летджане.

Рюмка для шнапса
Фото: commons.wikimedia.org by Mbdortmund is licensed under GNU Free Documentation License
Рюмка для шнапса

ЮАР и Россия являются членами объединения БРИКС, что способствует развитию двусторонних торгово-экономических отношений.

Поставка российской водки в ЮАР, по словам Летджане, расширит торговые связи и поможет диверсифицировать товарооборот между странами. Поставками займутся пять российских экспортеров.

Летджане уже получил все необходимые импортные лицензии и ожидает поступления первых партий к концу июня 2025 года, пишет "Африканская инициатива".

По его словам, он лично дегустировал российскую водку, чтобы удостовериться в её качестве. Компания планирует постепенно увеличивать объемы импорта, пишет

Уточнения

Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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