От дефицита до избытка: Чукотка вышла на полную самообеспеченность куриными яйцами

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что регион вышел на полную самообеспеченность куриными яйцами.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яйца

Ранее в Билибино был настоящий дефицит. По слухам, в 2023 году яйца продавали даже по паспортам!

Несмотря на увеличение поставок, местные жители всё равно сообщали об очередях и быстром исчезновении яиц из магазинов. Яйца доставляли из Магадана и Хабаровска, и десяток стоил целых 600 рублей.

Но вот в 2024 году на Чукотке открыли три новые птицефабрики, и теперь, по словам Кузнецова, проблемы с яйцами ушли в прошлое. В этом году они уже полностью закрыли спрос на яйца, и теперь в Анадырской агломерации планируют запустить производство мяса птицы. Губернатор уверен, что они станут полностью самодостаточными в этом вопросе, согласно РИА Новости.

Уточнения

Региональная агломерация (Метрополитенский ареал) — компактное территориальное размещение городских населённых пунктов, объединённых интенсивными хозяйственными, трудовыми и культурно-бытовыми связями.





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