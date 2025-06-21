От дефицита до избытка: Чукотка вышла на полную самообеспеченность куриными яйцами

Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что регион вышел на полную самообеспеченность куриными яйцами.
Ранее в Билибино был настоящий дефицит. По слухам, в 2023 году яйца продавали даже по паспортам!
Несмотря на увеличение поставок, местные жители всё равно сообщали об очередях и быстром исчезновении яиц из магазинов. Яйца доставляли из Магадана и Хабаровска, и десяток стоил целых 600 рублей.
Но вот в 2024 году на Чукотке открыли три новые птицефабрики, и теперь, по словам Кузнецова, проблемы с яйцами ушли в прошлое. В этом году они уже полностью закрыли спрос на яйца, и теперь в Анадырской агломерации планируют запустить производство мяса птицы. Губернатор уверен, что они станут полностью самодостаточными в этом вопросе, согласно РИА Новости.
Региональная агломерация (Метрополитенский ареал) — компактное территориальное размещение городских населённых пунктов, объединённых интенсивными хозяйственными, трудовыми и культурно-бытовыми связями.
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